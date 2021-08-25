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"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

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"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات "التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظة جدة بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية أردنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الإلتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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