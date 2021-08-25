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بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

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بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بحروق، صباح اليوم، إثر إقدام زوجها على سكب بنزين عليها وإشعال النيران بها وابنته فاطمة التي توفيت قبل 4 أيام متأثرة بنفس الإصابات، بسبب خلافات الزوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة لذلك.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة أمال قرني سعيد، 45 سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم.

بدات الواقعة قبل 4 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته و2 من أبنائه عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وإصابة زوجته التي لفظت انفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، بالإضافة إلى ابنة أخرى تدعى «أسماء»، التي ما زالت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق.

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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