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اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف

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أطلقتها جمعية الشباب ضمن مبادراتها المجتمعية المنبثقة من رؤية 2030

اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة

اختُتمت إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن الأولى للمشاركين في مسابقة "اخسر تربح"، والتي أطلقتها جمعية شباب الطائف ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تحفيز المجتمع لممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء السليم حفاظًا على الصحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حمد بن هلال السفياني لـ"سبق"، أن فكرة المبادرة تنبثق من رؤية المملكة 2030، وتسهم في مستهدفاتها المتعلقة بزيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية، كما تتناغم هذه المبادرة مع برنامج جودة الحياة إحدى برامج الرؤية الطموحة لهذه البلاد المباركة.

وثمّن "السفياني" جهود مركز التنمية بمحافظة الطائف، على دعمه للجمعية ومبادراتها، وخص بالشكر أيضًا المديرية العامة للشؤون الصحية بالطائف وكافة منسوبيها على مشاركتهم ودورهم الرائد في إنجاح فعاليات المرحلة الأولى من المسابقة؛ متمنيًا للمشاركين الفوز بالصحة وربح الجوائز التحفيزية.

وأقيمت المبادرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف وبرعاية عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا؛ حيث تجاوز عدد المشاركين الثمانمائة متسابق؛ مما يدل على وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والعناية بالصحة التي تنعكس على قدرة الإنسان في الإنتاج والاستمتاع بالحياة.

اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة

اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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