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زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات

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وصفوه بالأميز مقارنة بالأعوام السابقة من حيث التنظيم والإعداد

زوار

أشاد زوار معرض عروس الباحة الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري، ونظّمته غرفة الباحة، بما تَضمنه المعرض من تطوير وفعاليات وبرامج ومواقع جديدة؛ واصفين المعرض هذا العام بالأميز.

ووجّه الزائر وائل الغفيلي من منطقة القصيم، شكره للجنة المنظمة؛ مشيرًا إلى نجاح تنظيم المعرض الذي حَظِيَ بإقبال كبير من الزوار، وقال: إن المعرض هذا العام تَميز بفعالياته الجديدة وتنظيمه الجيد، والأنشطة التي أعطت المعرض وجهة سياحية تناسب الموقع.

وأكد الزائر محمد السحمي القادم من مدينة ينبع، أن ما ميز معرض عروس الباحة هو فعالياته الجديدة ومنها الترفيهية والتسوق والسياحة، وكذلك الدورات التدريبية وبرامج الأطفال وغيرها.

ونوّه الزائر أنس العمودي القادم من مدينة جدة، بأن المعرض تميز بالحضور والزوار وحجم المبيعات؛ مشيرًا إلى أن ما شهده من فعاليات وبرامج أسهم في زيادة أنشطة المعرض وبالتالي زيادة أعداد زواره.

وأكد الزائران طارق الزهراني وعبدالرحيم الغامدي أن معرض عروس الباحة علامة مهمة للتميز والنجاح في الباحة؛ مشيرين إلى أنهم جاءوا من مدينة جدة لزيارة المعرض تفاعلًا مع التغطية الإعلامية وما تم عرضه في القنوات والتغطيات عنه.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، وأصبح بما يحويه من فعاليات تراثية وسياحية وثقافية علامةً بارزة في المهرجانات ، كما أنه يمثل نموذجًا للسياحة التاريخية والتسويقية.

زوار

زوار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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