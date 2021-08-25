ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

★ ★ ★ ★ ★

أفغانستان وكابول كانتا تحت السيطرة بـ 2500 جندي فقط

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ أن هناك آلاف المواطنين الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن.

وقال ترامب في بيان: "كيف يتجرّأ بايدن (الرئيس الأمريكي) على إجبار عسكريينا على الفِرار من ساحة القتال في أفغانستان والهجر عندما يبقى آلاف من الأمريكيين كرهائن".

وأضاف دونالد ترامب؛ "أفغانستان وكابول كانتا تحت سيطرة موثوقة عندما كان هناك 2500 جندي فقط، وقد دمّرنا ذلك عندما طلب منهم الفِرار".

ومن المُفترض أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن؛ اليوم الأربعاء، عدد الأمريكيين الذين تمّ إجلاؤهم من أفغانستان وعدد الباقين هناك، وفق "سبوتنك عربي".

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين ساكي؛ أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء 58.700 ألف شخص من أفغانستان خلال الأيام الـ 9 الماضية".

وجاءت سيطرة حركة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوّج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامناً مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني؛ البلاد إلى الإمارات.

هذا وتتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين والأوروبيين والأفغان المتعاونين مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.