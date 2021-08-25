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قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء

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قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء
ترقب لصدور بيانات المخزونات الأمريكية مع متابعة مستجدات فيروس "كورونا"

قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء

تراجع خام "برنت" خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لكنه لا يزال يتداول قرب مستوى 71 دولاراً، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، مع متابعة مستجدات فيروس "كورونا".

وهبطت الخام رغم أن معهد البترول الأمريكي أعلن تراجع المخزونات 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أغسطس.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

ووفق رويترز، وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.2% إلى 70.92 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.2% مسجّلة 67.40 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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