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نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

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نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

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تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة يقدمها صبري زكي.

وتذاع حلقة نانسي عجرم على راديو إنرجي مساء الاثنين المقبل، 30 أغسطس من الساعة 10 إلى 12 مساءا، وذلك بعدما اختيرت لتكون نجمة شهر أغسطس.

وتكشف نانسي خلال حوارها مع إنرجي الكثير من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها مع بناتها، وكواليس 4 أعوام استغرقتها للتحضير لألبومها الأخير «نانسي 10»، وطقوسها الخاصة قبل الصعود على مسرح حفلاتها المحلية والعالمية.

واحتفت الصفحة الرسمية لراديو «إنرجي» بمشوار نانسي عجرم الغنائي والفني وتكريمها في عدة دول عربية وعالمية.

وتصدر ألبوم نانسي عجرم الجديد «نانسي 10» قوائم الأكثر تداولا في مختلف الدول العربية، منها لبنان ومصر والعراق والسعودية وسوريا، بمجرد طرح 10 أغنيات منه، ليصبح عدد الأغنيات المطروحة 14 أغنية.‎

المصرى اليوم

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