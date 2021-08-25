تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

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تنتهي اليوم رسميًا المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، وينتظر الكثير من الطلاب الإعلان عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي، كما تزايد البحث علي شبكة الإنترنت عن موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق.

تنسيق 2021.. موعد غلق رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولي (الساعة)

بدأ مكتب تنسيق الجامعات فى تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة يوم السبت 21-8-2021، ومن المقرر أن يستمر على مدار 5 أيام تنتهي فى الساعة السابعة من مساء الأربعاء 25-8-2021، ويترقب بعدها طلاب المرحلة الأولي اعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولي، كما ينتظر طلاب المرحلة الثانية بدء تنسيق المرحلة الثانية بعدها مباشرة.

وقال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول فى الجامعات، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة بعد 72 ساعة من انتهاء المرحلة الأولي، ووفقًا لتلك التصريحات فإنه من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة إما يوم السبت أو الأحد المقبلين.

وأشار المشرف على مكتب التنسيق إن نتائج التنسيق لا تكون نهائية إلا بعد اعتماد نتائج تقليل الاغتراب والتى تبدأ بعد الأعلان عن نتيجة المرحلة الثانية.

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تنسيق 2021 .. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

وقال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول فى الجامعات، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة بعد 72 ساعة من انتهاء المرحلة الأولي، ووفقًا لتلك التصريحات فإنه من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة إما يوم السبت أو الأحد المقبلين، وبدأ تنسيق المرحلة الثانية خلال العام الماضي 2020 يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2020 واستمر لمدة 5 أيام من بدء التنسيق.

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موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

تبدأ المرحلة الثالثة من الثانوية العامة فى مرحلة تالية لإعلان نتيجة المرحلتين الأولي والثانية ويسبقها مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب الجامعات للمرحلتين الأولي والثانية، وبدأ تنسيق المرحلة الثالثة خلال العام الماضي 2020 خلال الفترة من 17-9-2020 ولمدة 5 أيام وحتى يوم 21-9-2021م.

إحصائيات هامة عن المرحلة الأولي 2021

يبلغ إجمالي طلاب المرحلة الأولي 2021 نحو 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، بانخفاض 31 ألفًا و405 طالبًا وطالبة عن العام الماضي 2020.

ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الأولي 2021 نحو 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة بانخفاض قدره 23 ألفًا و132 طالبًا وطالبة.

ويصل عدد طلاب شعبة علمي رياضة فى المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة إلي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة بانخفاض 372 طالبًا وطالبة عن العام الماضي 2020.

وانخفض عدد طلاب شعبة علمي علوم إلي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، بانخفاض قدره 7 آلاف و901 طالبًا وطالبة عن تنسيق الثانوية العامة 2021.

وكان الحد الأدني للقبول فى تنسيق كليات المرحلة الأولي 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة مقابل 400 درجة العام الماضي، وشعبة علمي رياضة 328 درجة مقابل 387 درجة عام 2020، و269.5 درجة مقابل 327.5 عام 2020.