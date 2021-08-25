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تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح الأربعاء، 25 أغسطس 2021، بشكل كبير ومفاجئ بعدما بدأت التداول على سعر مرتفع لتتراجع أسعار الذهب عالميا، أسفل حاجز 1800 دولار للأوقية وترتد من أعلى مستوى لها منذ 5 أغسطس الجارى.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا، في استجابة للتراجع العالمى وذلك بعد ارتفاعه خلال اليومين الماضيين ولكنه مازال مرتفعا عن أعلى سعر منخفض حققه مؤخرا ويتأثر الذهب في مصر بالاسعار العالمية بينما يكون تأثير العرض والطلب في السوق المحلى منخفضا، وانخفض سعر الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 3 جنيهات فقط اليوم، بعدما ارتفع بقيمة 13 جنيها خلال يومي الاثنين والثلاثاء ويتوقع أن يستمر الانخفاض على مدار اليوم .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتراوح مابين 902 إلى 904 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر يتراوح مابين 789 إلى 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا يتراوح مابين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب يتراوح مابين 6312 جنيها، وكان قبل عودة البورصة 6328 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا صباح اليوم الاربعاء، حالة من التذبذب تميل للانخفاض مع بداية التداول ومالبث أن انخفض بشكل كبير مع ارتفاع مؤشر الدولار وفقا للعلاقة العكسية بينهما وذلك مع ترقب المستثمرون للبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل الاقتصاد الأمريكى مثل الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة والتى تمثل نصف الانفاق الاستهلاكى، ويتطلعوا غدا للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلى الاجمالى للولايات المتحدة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الندوة الاقتصادية للاحتياطى الفيدرالى في كانساس سيتى والتى قد يتم الاشارة فيها لموعد تخفيف الدعم النقدى مما سيؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب .

وانخفضت العقود الآجلة من الذهب تسليم ديسمبر المقبل خلال الدورة الأسيوية، صباح اليوم، بنسبة 0.49% لتتداول عند 1796.3دولارا للأوقية بينما بدأت التداول عند 1808.5 دولارا للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم الأربعاء، 792.98 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،795.29 $ .

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