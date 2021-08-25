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طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا

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طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا
وسط توقعات بزخات رعدية من الأمطار على عدة مناطق مصحوبة برياح خفيفة

طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا

تصب توقعات الأرصاد في خانة أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في عموم المناطق؛ بينما يكون معتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع أن تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار تكون محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا لأجزاء من الطائف -خاصة جنوبها- ومرتفعات شرق مكة المكرمة وأجزاء من جنوب المدينة المنورة.

وستكون الاحتمالية واردة لهطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في منطقة الربع الخالي وأقصى جنوب المنطقة الشرقية؛ في حين تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق؛ بينما تكون شمالية غربية نشطة على أجزاء من المناطق الغربية بما فيها بعض سواحل البحر الأحمر، تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الداخلية.

ونشر "طقس العرب" حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.

الرياض

غالبًا صافٍ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض °43، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض °34.

مكة المكرمة

غيوم متفرقة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة °40، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة °31.

المدينة المنورة

حار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة °45، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة °34.

جدة

غالبًا صافٍ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33، والصغرى: °31.

عرعر

حار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة °45، والصغرى °30.

الجوف

حار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف °44، والصغرى °33.

الطائف

غائم جزئيًّا مع احتمال أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف °33، والصغرى 26.

حائل

غالبًا صافٍ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في °41، والصغرى °26.

الباحة

غائم جزئيًّا مع احتمال أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة °28، والصغرى °121.

جازان

غيوم متفرقة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان °38، والصغرى °32.

سكاكا

حار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا °44، والصغرى °33.

القريات

حار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات °42، والصغرى °25.

بريدة

غائم جزئيًّا، مع احتمال زخات أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة °44، والصغرى °31.

عنيزة

صافٍ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة °43، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة °29.

الطقس في الجبيل

صافٍ، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل °42، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل °32.

الطقس في ينبع

رياح نشطة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع °37، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع °26.

الطقس في رابغ

غالبًا صافٍ، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ °34، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ °20.

الطقس في أبها

زخات رعدية من المطر، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها °26، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها 18°.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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