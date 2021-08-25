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#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

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#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة #عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة
الصحة العالمية: 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون المرض

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

قال حساب #عش_بصحة التابع لوزارة الصحة على تويتر، اليوم، إن هناك أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون الاكتئاب.

ونصح الحساب في تغريدته التوعوية قائلاً: كن لطيفاً.. فالجميع يخوض معركة صعبة #عش_بصحة.

يُذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكّد هذا الرقم، موضحة أن هذا المرض قد يدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار في الحالات المتأخرة.

وعلى الرغم من وجود طرق علاج معروفة وفعالة لعلاج الاكتئاب، فإن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم (أقل من 10 في المئة في كثير من البلدان) يتلقون مثل هذه العلاجات وفق المنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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