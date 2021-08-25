حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة اليوم، اليوم في القاهرة والإسكندرية مثل مثيلتها أمس، بينما ترتفع درجة الحرارة في الأعلي في مصر خلال حالة الطقس اليوم بدرجة واحدة عن الأمس لتصل إلى 41 درجة في مناطق أسوان والأقصر وأبوسمبل وإدفو.

تبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع اعتبارًا من يوم الجمعة تدريجيًا على كافة الأنحاء، وتتراوح قيم الإرتفاع في بين 3 إلى 5 درجات على جنوب الصعيد، و2 إلى 3 درجات على شمال البلاد والقاهرة وشمال الصعيد.

يستمر الرياح خلال حالة الطقس اليوم وغدًا على معظم أنحاء المدن المصرية وكذلك خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والتى تستمر حتى السابعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة العظمي والمحسوسة خلال الأسبوع المقبل لتصل إلى 46 درجة في بعض المناطق من جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

تستمر أحوال الطقس على نفس معدلاتها أمس على معظم أنحاء مصر، حسب توقعات الأرصاد الجوية، ويسود طقس حارا رطبا في القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ويتوقع أن يظل مائلاً للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على القاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات الليل.

توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء

تكون درجات الحرارة والإسكندرية شبه ثابتة مثل الأمس للعظمي والصغري والمحسوسة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي والصغري 35-25 والمحسوسة 37درجة، وفى الإسكندرية 31-26 والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في قنا 39-26، المنيا 36-24، أسيوط 37-23، سيوة 36-22، إدفو 41-27، حلايب 35-2، أسوان 41-27، بني سويف 36-24، الوادي الجديد 40-23، أبوسمبل 41-25، الفيوم 36-25،، سوهاج 38-24، شلاتين 39-27، الأقصر 41-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمياط 32-25، السويس 35-25، طنطا 36-25، شبين الكوم 35-26، الإسماعيلية 36-24، دمنهور 33-26، بلطيم 32-24، العريش 33-25، طابا 36-25، المنصورة 34-25، الطور 26-27، رفح 33-24، السلوم 31-24، الغردقة 39-29، بورسعيد 31-25، شرم الشيخ 39-30، مطروح 30-21 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

يتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا قريبة من طقس اليوم، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المتوقعة غدًا الخميس في جنوب الصعيد 41-42 درجة، وفي شمال الصعيد 37-38 درجة، وتكون في جنوب سيناء 39-40 درجة، ويتوقع أن تكون في السواحل الشمالية 31-34 درجة، أما في القاهرة الكبري والوجه البحري فيتوقع أن تكون العظمي36 ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس حتى الإثنين

تعاود درجات الحرارة الأرتفاع الأسبوع المقبل تدريجيًا وتصل إلى 45 درجة للعظمي في جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة، وتستقر أحوال الطقس اليوم وغدًا، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في القاهرة الكبري والوجه البحري يومي الجمعة وحتى السبت 37-39، وترتفع الأحد والإثنين إلى 38-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية يومي الجمعة والسبت 32-35 درجة، وترتفع الأحد والإثنين إلى 33-36 درجة، وتكون في جنوب سيناء الجمعة 39-40، وترتفع من السبت إلى الإثنين إلى 40-42 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد تكون الخميس 42-43، وتواصل الإرتفاع الجمعة لتكون 43-44، وتصل السبت إلى 44-45، وتصل الأحد إلى 45-46، بينما تصل الإثنين إلى 46 درجة لكل من العظمي والمحسوسة، وفي شمال الصعيد الجمعة 38-40، وترتفع السبت إلى 39-41، وتصل الأحد والإثنين إلى 40-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

توقعات أحوال الطقس والبحر حتى يوم الإثنين المقبل

تقرير مجمع أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام