إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمصيف بلطيم

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أصيبت طالبتان بحالة اختناق في حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، وتم نقلهم إلى استقبال مستشفى بلطيم، لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغاً بحدوزث حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم ، أدى لاصابة طالبتين باختناق، ونقلت سيارات الاسعاف الطالبتين، لاستقبال مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات الازمة.

وتبين أن المصابتنين، شيماء محمود السيد20 عاما، مصابة باختناق وانخفاض في ضغط الدم، ورحاب احمد عبدالظاهر، 18 عاما، مصابة باختناق، وتم عمل الإسعافات الأولية باستقبال المستشفي وخروجهم لتحسن حالتهما.