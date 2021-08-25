رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء

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قال: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض.

وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%.