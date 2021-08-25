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الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا

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الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
قالت: الغارات الجوية والقصف شمال غرب البلاد تسبّبا في مقتل 53 ‏مدنياً ونزوح 20 ألف شخص

الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا

أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفثيس؛ ارتفاع ‏العمليات الإنسانية والمساعدات عبر الحدود، مع مواصلة الأمم المتحدة إحراز تقدم مع الشركاء لزيادة ‏المساعدة عبر الخطوط.

وأشار غريفيثس، في إحاطته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة لبحث آخر التطورات ‏الإنسانية في سوريا، إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في سوريا والأزمة الاقتصادية ونقص المياه، ‏وجائحة كوفيد-19 تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء، مضيفاً أنه بعد 10 سنوات من النزاع، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء سوريا يتحمّلون مصاعب خطيرة ‏استمرت لفترة طويلة.‏

ولفت الانتباه إلى أن التصاعد في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب البلاد تسبّبا في مقتل 53 ‏مدنياً في يونيو ويوليو، وتدمير البنية التحتية، ونزوح أكثر من 20 ألف شخص، مفيداً بأن هذه أكبر ‏عملية نزوح منذ وقف إطلاق النار المعلن عنه في مارس 2020، داعياً إلى إحراز مزيدٍ من التقدم، لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار نمو ‏الاحتياجات الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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