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قال أحمد أبومسلم، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن هناك مشاكل كثيرة في منظومة التحكيم في مصر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك مشاكل كثيرة في منظومة التحكيم هذا الموسم، مشيرا إلى أن عنصر التحكيم في مصر فيه مشكلة ولا بد من تطوير التحكيم في الفترة المقبلة، وعمل فترة إعداد للحكام على أعلى مستوى».

وأكد أبومسلم على أن التحكيم عليه علامات استفهام كبيرة، ومباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، تم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة، للفريق الأبيض.

وتابع: «الأندية كلها بتعاني من أخطاء التحكيم سواء التي كانت تنافس على بطولة الدوري أو التي كانت تصارع من أجل البقاء».

يذكر أن الزمالك، توج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين في الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.