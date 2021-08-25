«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

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تفقد أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، وعضوية كلا من الدكتور عزالدين جادالله مدير معمل بحوث النخيل، والدكتور إبراهيم عبد الموجود، والدكتور أحمد علي حسن، والدكتور السيد جمعه، والدكتور تيمور نورالدين، والدكتور كمال البحر أعضاء اللجنة وحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء معمل إكثار النخيل بزراعة الأنسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء.

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء لـ«المصري اليوم»، ان هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة للوقوف علي إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات علي المستوي التجاري والإستفادة من الامكانات المتوفرة بالمركز.

وأضاف «زغلول»، إن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية للإستفادة من الخبرات البحثية للمركزين في مجال إنتاج فسائل نخيل وفقا لتقنيات زراعة الأنسجة لتلبية إحتياجات المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة في توشكي والوادي الجديد.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توفير كل الدعم والاهتمام بالبرنامج البحثي وتوفير الامكانيات المعملية التي تكفل لفريق العمل قيامه بمهامه، وايضا الاهتمام بتوفير احدث الاجهزة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لاتمام هذا البرنامج مؤكداً على الاستمرار في تقديم كل الدعم في الفترة القادمة.

يأتي ذلك بينما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود البحثية والتطبيقية الملموسة في مركز بحوث الصحراء وبما حققه أعضاء الفريق البحثي لبرنامج «تطوير نظام للانتاج التجاري والتحسين الوراثى لبعض أصناف النخيل» برئاسة الدكتور تامر محفوظ رئيس الفريق البحثي.

ووفقا لبيان رسمي أصدره مركز بحوث الصحراء، أشاد أعضاء اللجنة بالتطبيقات المبتكرة للتوصل إلى نتائج عالية في أقلمة النباتات الناتجة من المعمل والتوصل إلي طريقة مبتكرة في الأقلمة وأليات تطبيقها على شتلات النخيل ناتج زراعة الانسجة حيث تميزت هذه الطريقة بأنها ذات كفاءة عاليه في الأقلمة وكذلك فى استهلاكها لوحدة المياه والمغذيات كما أنها اقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن حمودة رئيس اللجنة ومدير معهد بحوث البساتين عن اهتمامهم بتقييم معمل اكثار النخيل بزراعة الأنسجة وصوبة الاقلمة، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل والاعتماد دعمًاً لهذه الجهود البحثية الهادفة للتغلب على المعوقات التى تواجه إنتاج النخيل بزراعة الانسجة في مصر.

أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة بوزارة الزراعة