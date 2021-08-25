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من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

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من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

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يستقبل اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، لتوزيع بِدلا واقية وشِبَاكًا، وغيرها من المعدات اللازمة، لـ 900 صياد بكفر الشيخ من بين 7 ألاف و145 صياد على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الثانية «بر أمان» للرئيس عبدالفتاح ، التي تنطلق من البرلس لرعاية صغار الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا ، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تنطلق من برج البرلس، وتضم «البرلس والمرة والتمساح.

ويعقد محافظ كفر الشيخ ووزيرة التضامن، مؤتمرا لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات مديرية التضامن بكفر الشيخ، وعدد من الصيادين.

يذكرأن مبادرة «بر أمان» يتم تنفيذها على 4 مراحل، ضمت المرحلة الأولى «بحيرة الريان» بالفيوم، وتشمل كذلك بحيرات «إدكو ومريوط والمنزلة»، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم الثانية بحيرات «البرلس والمرة والتمساح» ويستفيد منها 7416 صيادًا، في حين تركز الثالثة على الصيادين بمناطق «دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان» ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما الرابعة فتشمل بحيرتى «ناصر والبردويل»، بجانب مناطق «العريش وبئر العبدورمانة» ويستفيد منها 7707 صيادين.

المصرى اليوم

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