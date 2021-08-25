إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، حالة من التراجع الأسبوع الماضي وحققت الأفلام الخمس المتنافسة 16 مليون و457 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» محققاً 8 مليون و468 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالي 38 مليون و789 ألف جنيه في 3 أسابيع عرض.

يليه فيلم «موسي» بـ 3 مليون و892 ألف جنيه، في ثاني أسبوع عرض، إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية .

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، محققا إجمالي 9 مليون و426 ألف جنيه.

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 2 مليون و413 ألف جنيه في الأسبوع الماضي وإجمالي 53 مليون جنيه و372 ألف جنيه في 6 أسابيع عرض.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ 995 ألف جنيه، ليحقق إجمالي 38 مليون و165 ألف جنيه في 7 اسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وتزيل القائمة فيلم «مش أنا» ب 687 ألف جنيه ويصل إجمالي إيراداته 44 مليون 559 ألف جنيه، في 9 أسابيع عرض، في يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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