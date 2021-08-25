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تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

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تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه

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حقق شباك تذاكر الأعمال السينمائية، الثلاثاء، تراجع كبير في حجم الإيرادات، وأكتفى باجمالي مليون و596 ألف جنيه، واعتلى هرم الإيرادات فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي محققاً 764 ألف جنيه، ويشاركه البطولة النجمة منة شلبى، الفنانة صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقى، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

يليه فيلم «موسى» الذي حقق 402 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى.

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 254 ألف جنيه.

وتبعه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 100 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجنى فيلم «مش أنا» 74 ألف جنيه، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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