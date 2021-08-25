مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

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غرقت فيها سيارات ومنازل وتسببت في قطع الطرق والكهرباء

أعلنت السلطات المحلية في ولاية ميريدا غربي فنزويلا مصرع ما لا يقل عن 13 شخصًا من جراء الفيضانات في المنطقة.

وذكر حاكم ولاية ميريدا رامون غيفارا أمس الثلاثاء أن هناك طفلَيْن من بين الضحايا الـ13.

وأضاف: "الوضع الذي نعيشه الآن صعب للغاية. الفيضانات أسفرت عن انقطاع الكهرباء؛ إذ وصلت المياه إلى محولات الكهرباء؛ ما أدى إلى توقُّفها عن العمل".

وحسب "رويترز"، تناقلت وسائل الإعلام مشاهد لسيول من الماء والطين في الشوارع، غرقت فيها سيارات ومنازل، وقُطعت الطرق بسببها.

يُشار إلى أن ولاية ميريدا منطقة زراعية، تزود المناطق الأخرى من البلاد بالمواد الغذائية.