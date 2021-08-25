رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين

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بمناسبة انطلاق العام الدراسي.. قائلاً لهم: أنتم مشاعل النور وصناع العقول

بعث مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم برسالة تهنئة للمعلمين والمعلمات بمناسبة انطلاق العام الدراسي قال فيها: "عوداً حميداً لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات إلى ميدان البناء والعطاء، فأنتم مشاعل النور، وصناع العقول، بكم تفخر الأمم، وتبنى القيم، وتتحقق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد جيل واع يرتقي بوطنه إلى العلياء.. طبتم وطاب سعيكم وأرجو لكم عاماً حافلاً بالتميز والعطاء.

فيما استقبل مطلع الأسبوع الحالي بتعليم محايل عسير ما يقرب من 9 آلاف معلم ومعلمة بحفاوة وترحيب من المجتمع التعليمي.

وقد شارك في الترحيب بهم 367 مشرفاً ومشرفة في مقدمتهم مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم ومساعدوه ومديري مكاتب التعليم والإدارات والأقسام للبنين والبنات.

وقام مدير التعليم بزيارات تفقدية لعدد من المدارس ومكاتب التعليم لمتابعة الاستعداد والجاهزية والمشاركة والترحيب بالمعلمين بعودتهم مؤكداً على أهمية الاحترازات الصحية.

كما قام المساعد للشؤون التعليمية علي محسن عداوي بزيارة تفقدية لعدد من المدارس والمعهد العلمي بالمحافظة لمتابعة الاستعداد والجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد.

من جهتها قامت المساعدة للشؤون التعليمية غاية بلقاسم بزيارة ميدانية لعدد من المدارس لتفقدها ومتابعة الاستعداد والجاهزية لبدء الدراسة ومشاركة ترحيبية بالمعلمات وتدشين ملتقى مديرات المدارس لمتابعة الاستعدادات والجاهزية للعام الدراسي الجديد من تنظيم الإشراف التربوي ومشاركة الأقسام ذات الاختصاص لبداية متميزة تحقق الطموحات.

كما يواصل عدد من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات خط السير للزيارات الميدانية لتقديم الدعم والمساندة لقادة وقائدات المدارس.