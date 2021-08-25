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«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

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«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 «زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

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نيل أرمسترونج قائد رحلة المركبة الفضائية «أبوللو 11»، والتي جعلته أول إنسان يطأ بقدمه القمر في 20 يوليو 1969، وكانت الرحلة «أبوللو 11»، آخر رحلة لـ«أرمسترونج» إلى الفضاء، ففي العام التالي عين في وظيفة إدارية في إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» ثم تركها في العام التالي ليصبح أستاذًا للهندسة في جامعة سينسيناتي.

وكان «أرمسترونج» سافر في رحلتين إلى الفضاء، الأولى في 1966 كقائد لبعثة «جيميني 8» والتي انتهت تقريبا بكارثة، عندما انفجر أحد الصواريخ الدافعة، وتسبب بأضرار للمركبة الفضائية، وتمكن من التغلب عليها، والعودة سالمًا للأرض، وكانت المهمة الثانية في يوليو 1969 حين انطلق وزميليه «باز الدرين»، و«مايكل كولينز»، على متن «أبوللو 11»، التي سافرت 250 ألف ميل إلى القمر، واستغرقت أربعة أيام.وشاهد العالم المركبة القمرية «إيجل»، وهي تنفصل عن المركبة الأم وتهبط على سطح القمر ليصبح «أرمسترونج» 38 عاما آنذاك، أول إنسان تطأ قدمه سطح القم وبعد الهبوط على سطح القمر قال«آرمسترونج» عبارته الشهيرة: «إن هذه خطوة واحدة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عملاقة للبشرية، وأرمسترونج مولود في 5 أغسطس سنة 1930 في ولاية «أوهايو»، وحصل على درجة علمية في هندسة الفضاء من جامعة» بوردو«ثم على الماجستير في هندسة الفضاء من جامعة» سوذورن كاليفورنيا، والتحق بوكالة الفضاء الأمريكية في وظيفة طيار باحث في مختبر «لويس» في كاليفورنيا، وشارك في مائتي رحلة جوية في مختلف أنواع الطائرات، وفي 1962 رقي إلى منصب رائد فضاء إلى أن توفي «زي النهاردة» في 25 أغسطس 2012.

المصرى اليوم

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