★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، إن جميع اللاعبين بالفريق كانوا على قلب رجل واحد من أجل حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه.

وأضاف جنش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن فريقه مر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم، موضحًا أنه لم يترك المعسكر مثلما قال مدربه.

وتابع جنش، أن كارتيرون طلب منه عدم الحضور إلى المعسكر ليمتثل للقرار، ومن ثم استبعده من التدريبات أيضًا، ليمتثل للقرار من جديد، مضيفًا «لو أنا غلطت هتعاقب لكن لو ليا حق أتمنى أن أحصل عليه».

واستكمل حارس الزمالك، أن أي لاعب من الطبيعي أن يغضب لعدم مشاركته، موضحًا أنه طلب الجلوس مع الإدارة بحضور مدربه كارتيرون، لكشف الواقعة بالتفصيل، مرحبًا بالقرار الذي سيصدره النادي.

واختتم تصريحاته مع هانى حتحوت على قناة صدى البلد «عندي مشكلة إن فيه ناس موجهة ضدي وليس طبيعيًا أن افتعل مشاكل وأنا أحد قادة الفريق رغم أنني لم أفعلها عندما كنت صغيرًا، وأنا شخص «طيب وعلى نياتي» ورفضت الحديث عن المشكلة لكن الحديث الخاطئ سأرد عليه.. وفيه تصيد للأخطاء خصوصًا حديثي عن الشناوي بأنه أفضل حارس في مصر رغم أنني لم أتجاوز في حق أبوجبل كونه زميلي بالفريق».