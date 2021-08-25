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«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900

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«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 «زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900

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فريدريك نيتشه فيلسوف وشاعر ألمانى رائد، وكان من أبرز الممهّدين لعلم النفس، وواحدا من أهم فلاسفة أوروبا على الإطلاق، كما كان عالم لغويات، وله كتب حول المبادئ الأخلاقية والفلسفة المعاصرة، وعن الرومانسية الألمانية والحداثة. ويُعدّ من بين الفلاسفة الأكثر شيوعاً وتداولاً بين القراء، كما كان نموذجا ملهما للمدارس الفكرية على تنوعها،وهو مولود في 15 أكتوبر1844 في بروسيا.

ويري فريدريك نيتشه، أن النمط الأخلاقى الصائب هو النمط الإغريقى الذي كان يمجد القوة والفن ويستخف بالرقة والنعومة وطيبة القلب، وكان قد أصيب بمرض كان يودى بحياته وشفى منه، وذهب لجبال الألب ليتعافى وهنالك كتب كتابه الأشهر«هكذا تكلم زرادشت»وتتابعت كتبه، كما عاش أكثر من تجربة حب فاشلة وهام عشقا بإحدى تلميذاته ورفضته وتزوجت بآخر وكانت حياته نموذجا لمصارعة الألم، وبحث عن مكان يناسب حالته الصحية واستقر في جنوب شرقى سويسرا بأعالى الجبال في 1889 وانهار وهاجم حصاناً وأثار جدلاً في تورين ثم عاد لمدرسته الداخلية ورقص عارياً وفكر في قتل القيصر، وظن نفسه نابليون وبوذا والإسكندر وغيرهما، وتم نقله مكبلاً بقطار لألمانيا، وأُودع ملجأ لكن أمه وأخته أخرجتاه واعتنيتا به إلى أن توفى «زى النهارده» في 25 أغسطس 1900، ومن مؤلفاته الأخرى من حياتى وعن الموسيقى والقدر والتاريخ والإرادة الحرة والقدر وحياتى والفلسفة في العصر المأساوى الإغريقى ومولد التراجيديا والمسافر وظله وهذا هو الإنسان وأفول الأصنام وعدو المسيح.

المصرى اليوم

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