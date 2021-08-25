«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248

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إثر هزيمة الصليبيين في معركة أطلق عليها اسم «الحربية» والتى وقعت في غزة وسقوط بيت المقدس في أيدى المسلمين في 1244 استشعر ملوك أوروبا أن ممالكهم في الشام صارت على وشك السقوط تباعا في أيدى المسلمين، فراحوا يتحالفون ويعدون العدة للقيام بحملة كبيرة للاستيلاء على مصر لإخراجها من دائرة الصراع وإضعاف الجبهة العربية حيث أدركوا أن مصر بمثابة ترسانة للعالم الإسلامى وحجر عثرة أمام طموحاتهم في الاستيلاء على بيت المقدس والشرق.وكان ملك فرنسا لويس التاسع من أشد المتحمسين للقيام بحملة على مصر فراح يروج لها في أنحاء أوروبا، ولدى بابا الكاثوليك اينوسينت الرابع وأثناء انعقاد مجمع ليون الكنسى الأول عام 1245 أعلن اينوسينت الرابع تأييده ومباركته للحملة وخلال ثلاث سنوات كان الصليبيون قد جهزوا لحملتهم و«زي النهارده»فى 25أغسطس 1248تحركت الحملة الصليبية السابعة وعلى رأسها الملك لويس التاسع من مرسيليا ولماوصلت إلى قبرص قامت بالمزيدمن التعبئةوالاستعدادات وتسرب خبرها للمصريين مما منح الملك الصالح نجم الدين أيوب فرصة للاستعدادوإقامة التحصينات فأنهى حصاره لحمص وعاد من الشام إلى مصرعلى محفة بسبب مرضه الشديد وفى مايو 1249 تحرك لويس بحملته نحو مصر وفى فجرالسبت 5 يونيو 1249حطت الحملة على بر دمياط وبدأت جولات المعركة التي كانت سجالا بين الطرفين إلى أن توفى السلطان الصالح أيوب في 23 نوفمبر 1249 فأصبحت مصر بلا سلطان،فأخفت أرملته شجر الدر خبر وفاته وأرسلت تستدعى ولده توران شاه وعلم الصليبيون بالخبر وحققوا نصرا مؤقتا إلى أن أمسك أقطاى الجمدار،بزمام الأمور وأعاد تنظيم قواته كما استدرك الأمير بيبرس البندقدارى القوات الصليبية وحاصرها في كمين محكم داخل المنصورة وعرض لويس على المسلمين تسليم مدينة دمياط التي احتلها مقابل تسليمه بيت المقدس وأجزاء من ساحل الشام ولكن المسلمون رفضوا إلى أن وقع مع نفر من أمرائه في الأسر في 6 أبريل 1250 وأودعوا «منية عبدالله» «ميت الخولى عبدالله الآن» وأودع لويس في بيت القاضى إبراهيم بن لقمان تحت حراسة إلى أن سُمح له بمغادرة مصر والتعهد بعدم غزوها ودفع دية قدرها 400 ألف دينار وفى 8 مايو 1250 غادر إلى عكا مع أخويه وبقى في عكا ولم يرجع إلى فرنسا إلا بعد أربع سنوات بعد وفاة والدته.