تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم

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نظم حي الهرم بمحافظة الجيزة، فعاليات مبادرة أنت أقوي من المخدرات، برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومكتب الأمومة والطفولة بالحي، وذلك بمركز الرعاية الصحية بمنشأه البكاري وتوعيه المواطنين والسائقين من أضرار تعاطي المخدرات والآثار السلبية من الإدمان.

وفى سياق أخر قام حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن حملة اشغالات على المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات، والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين ورفع اشغالات الباعة الجائلين وازالة التعديات من حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

واستهدفت الحملات شوارع المنشيه- نبيل طه وقد تم خلالها ازالة ومصادره ١٢٠ حالة اشغال متنوعه ما بين كراسي واستاندات وشيش وفاترينات وثلاجات وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وردا على الشكوي المقدمة من موجود مقهي في العنوان الكائن ١٥١ شارع المريوطيه هرم تتعدي على الطريق العام تم تنفيذ حمله اسفرت عن ازاله أسباب الشكوى ورفع كافه الاشغالات والتعديات على حرم الطريق من المقهي المخالف ومصادره محتوياته وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت إدارة الإناره بأعمال الصيانة اللازمه لأعمدة الإناره واضاءتها من ممشي المنصورية وحتي الدائري، كما قام قطاع هضبة الأهرام بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمساكن الشباب.