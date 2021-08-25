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حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم

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حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم

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قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه مشاكل فنية، كانت سببًا في خسارة الفريق الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج ببطولة الدوري الممتاز على حساب الأهلي للمرة الـ 13 في تاريخه بعد تغلبه على الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في الجولة ال33 للدوري.

وقال حمادة انور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي بيحاول يوصل للجماهير أنه خسر بطولة الدوري بسبب أخطاء التحكيم، وهذا غير صحيح».

وأضاف:«من الممكن أن تكون هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذا ليس سبيًا في خسارة الفريق بطولة الدوري، الأهلي لديه مشاكل فنية واضحة للجميع بدليل خسارته 6 نقاط بعد فترة التوقف، ولكن لا يتحدث أحد في الاستديوهات التحليلية عن تلك المشاكل».

المصرى اليوم

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