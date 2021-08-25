بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

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انطلق الثلاثاء 24-8-2021 دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من الشهر المقبل. وتولي الحكومة اليابانية والمسؤولون عن اللجنة البارالمبية العالمية اهتماما كبيراً بالدورة من أجل العبور بها إلى بر السلام أسوة بدورة الألعاب الأولمبية، في ظل الظروف العالمية التي حكم العالم حالياً، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور في العديد من مناطق ودول العالم. وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وترفع اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم مصر، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية الذي ينطلق في الواحدة ظهر اليوم، وتم اختيار فاطمة لتشارك في رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم في دورة لندن 2012.

ستنقل منافسات دورة الألعاب البارالمبية على العديد من المحطات الرياضية الشهيرة، لعل أبرزها يوروسبورت وبي بي سي، بالإضافة إلى قناة راي الإيطالية. أما في الوطن العربي، فالقنوات الناقلة للألعاب البارالمبية هي مجموعة "بي إن سبورتس"، حيث ستخصص مجموعة من القنوات لتغطية جميع الأحداث والألعاب البارالمبية.

- آية أيمن لاعبة السباحة في منافسات 50 متر حرة التصفية الأولى في تمام الساعة 3:20 صباحاً.

⁠- زياد كحيل لاعب السباحة في منافسات 200 حرة التصفيات الأولى في تمام الساعة 3:26 صباحاً.

⁠- إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة مع بطل كوريا الجنوبية في تمام الساعة 6 صباحاً.

⁠- أيمن كمال لاعب تنس الطاولة مع بطل ألمانيا في تمام الساعة 6 صباحاً.

⁠- سامح عيد لاعب تنس الطاولة أمام بطل فرنسا في تمام الساعة 9:40 صباحاً.

⁠- فايزة محمود لاعبة تنس الطاولة أمام بطلة الصين في تمام الساعة 11 صباحاً.

⁠- سيد محمد لاعب تنس الطاولة أمام بطل أستراليا في الساعة 12:20 ظهراً.