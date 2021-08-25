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كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج باللقب ()

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كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج باللقب ()

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قال كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي، إنه سعيد للغاية ببقاء فريقه في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد مرحلة صعبة مر بها طوال الفترة الماضية.

وأضاف كريم شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد ، أن البنك الأهلي أكثر الأندية حصولًا على النقاط في الدور الثاني، موجهًا الشكر للاعبيه والجهاز الفني والإدارة على الجهد المبذول.

واستكمل تصريحاته، أن البنك الأهلي لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام إنبي، على مدار الـ10 مباريات الماضية التي كانت ما بين تعادلات وانتصارات، موجهًا الشكر إلى سيراميكا كليوباترا الذي لعب بنزاهة أمام وادي دجلة الذي هبط إلى قسم الثاني.

واختتم كريم حسن شحاتة، موجهًا التهنئة إلى نادي وجماهيره، على التتويج بلقب الدوري، رغم الضغوط الصعبة التي تعرض لها الفريق، إلا أنه حافظ على مستواه ليتوج ببطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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