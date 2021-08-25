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ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها

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ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها

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حالة من الذعر يعيشها أهالى قرية العطف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مشاهدتهم لقرد يتجول بين الأشجار فى القرية، حيث قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة.

أكد الأهالى أن القرد هارب من سيارة كانت تحمل حيوانات على الطريق الاقليمى، وأن قوات من الشرطة والحماية المدنية والطب البيطرى، حضرت إلى القرية وقاموا باستخدام سيارة رافعة لمحاولة الامساك بالقرد، مستخدمين خراطيم المياه والكشافات، إلا أن القرد هرب بين الأشجار.

وبعد ساعات من محاولة الامساك به دون فائدة، ومع دخول الظلام وصعوبة الرؤية، قام مسؤولى الطب البيطرى والحماية المدنية بايقاف عملية البحث عن القرد على أن يتم استئناف البحث في الصباح.

المصرى اليوم

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