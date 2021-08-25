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قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها)

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قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها)

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أعلنت شركة مياه الشرب بحافظة القاهرة، أنه نظرا لعمليات الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43 سيترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي «عين شمس الشرقية- شارع فريد سميكه ومتفرعاته- شيراتون- الملتقى العربى- الكلية الحربية- النزهة الجديدة بالكامل- ميدان الحجاز ومتفرعاته- منطقة جامع الفتح- ميدان الإسماعيلية- تريومف- منطقة الهايكستب»، وذلك لمدة 16 ساعة، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس وحتى الساعة الثانية صباح يوم الخميس الموافق 26 أغسطس.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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المصرى اليوم

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