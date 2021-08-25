أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور)

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أقيم مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»، في إحدى السينمات الكبرى بمدينة أكتوبر.

وحرص أبطال العمل على اصطحاب أولادهم ليحتفلوا معهم بعرض الفيلم، على السجادة الحمراء .

واصطحبت الفنانة مي سليم ابنتها، وكذلك الفنانة دينا فؤاد حضرت العرض الخاص برفقة ابنتها، كما حضر الفنان أحمد السعدني العرض الخاص للفيلم برفقة ابنه الصغير، كما ظهر مصابا في يده، رابطا يده برباط وجعلها معلقة في كتفيه.

فيلم «200 جنيه» من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

وفيلم «200 جنيه» تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

مي سليم وابنتها

دينا فؤاد وابنتها