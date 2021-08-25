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حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، أبدى سعادته عن تحقيق ناديه بطولة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن منافاست الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري المصري 2021.

وأشاد لبيب بكارتيرون وقال له نصا: «مبروك على البطولة الغالية وعدتم فأوفيتم، أشكركم جميعا على إدخال السعادة للملايين» من جانبه، شكر كارتيرون، حسين لبيب على الدعم المتواصل للفريق طوال الفترة السابقة، والذي أدى إلى التتويج اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

ورد حسين لبيب على تجاهل مرتضي منصور بتهئنة اللجنة بالتتويج بالدوري، بشكل غير مباشر. وقال: أشكر الجميع الذي عمل على تتويج الزمالك ببطولة الدوري، سواء اللجنة السابقة أو مجلس الإدارة السابق. في إشارة لمجلس مرتضى منصور.