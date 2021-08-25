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مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع .. وانتقادات الجماهير أزعجتني ()

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مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع .. وانتقادات الجماهير أزعجتني ()

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قال مروان حمدي مهاجم فريق ، إنه سعيد للغاية بتتويجه مع الفريق بلقب الدوري، للمرة الأولى في تاريخه، متمنيًا مواصلة حصد الألقاب.

وأضاف مروان حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن البطولة التي حققها الزمالك تعد غالية للغاية بالنسبة للفريق في ظل عدم الاستقرار الذي عانى منه النادي، مشددًا على أن هناك الكثير من الأهداف التي حققها الفريق مهمة للغاية.

وتابع أن هدفه الذي سجله في مرمى وادي دجلة، يعد غاليًا، وحالفه فيه التوفيق بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه تعرض لضغوط قوية منذ انضمامه إلى الزمالك المطالب دائمًا بالفوز، خاصة وأن التوقيت الذي انضم فيه إلى الفريق كان صعبًا.

واختتم مهاجم الزمالك «الضغوطات التي تعرضت لها من جماهير الزمالك أزعجتني لكن أنا لم أقدم شيئًا حتى الآن لنادي الزمالك وجماهيره، وسأسعى لإثبات نفسي مع الفريق في الفترة المقبلة، ومن ثم الانضمام للمنتخب».

المصرى اليوم

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