★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 الثلاثاء بالجولة 33 وقبل الأخيرة. وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إنه سيلعب لقاء البنك الأهلي بالجولة الأخيرة بدون بعض العناصر وخاصة الدوليين لمنحهم الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في الدوري هذا الموسم مؤكداً أن الأبيض استحق التتويج، مؤكدا أنه لا يفكر في مغادرة الزمالك وسيخطط لتحقيق لقب الكأس واستكمال الألقاب التي حققها مع الفريق الأبيض.