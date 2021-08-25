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كارتيرون يرد رسميا على رحيله من بعد التتويج بالدوري الثالث عشر ()

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كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) كارتيرون يرد رسميا على رحيله من بعد التتويج بالدوري الثالث عشر ()

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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 الثلاثاء بالجولة 33 وقبل الأخيرة. وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إنه سيلعب لقاء البنك الأهلي بالجولة الأخيرة بدون بعض العناصر وخاصة الدوليين لمنحهم الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في الدوري هذا الموسم مؤكداً أن الأبيض استحق التتويج، مؤكدا أنه لا يفكر في مغادرة وسيخطط لتحقيق لقب الكأس واستكمال الألقاب التي حققها مع الفريق الأبيض.

المصرى اليوم

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