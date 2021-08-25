هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور)

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عاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد، واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر .

على مسرح المحكى أكد النجم هانى شاكر أن الفن الأصيل هو الباقى والراسخ في الوجدان، رغم اختلاف الأزمنة والشرائح العمرية، وبدأ الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ولدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، على التنظيم الرائع للمهرجان، واتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الابداع الهادف لشعب مصر العظيم، وتألق أمير الغناء العربي، حيث أشعل مسرح المحكي بمجموعة من أشهر أغانية التي تجسد مشوار فني طويل، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الأعمال الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات استهلها بأغلي اسم في الوجود وواصل بكان منها أمرك، لو روحت بعيد، ياريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، انا قلبي ليك، متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، على الضحكاية، بالاضافة إلى مسا النور والهنا، التوبة وأحلف بسماها.

سبق ذلك المطربة نداء شرارة التي قدمت تحية من الأردن إلى مصر وشعبها، وفرضت شخصيتها الفنية في مختارات من الغنائيات الحديثة والمعاصرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد. ونالت اعجاب واستحسان الجمهور كان منها الله غالب، صبري عليك طال، امتي الدنيا تصفالي، الحب اللي كان، ياتري، دندنه إلى جانب عدد من اعمالها الخاصة منها كلام في كلام، سهرانه انا، بعدو عطرك، حبيتك بالتلاتة، قالها لي إلى جانب مضناك من المؤلفات التراثية.