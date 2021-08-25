حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي

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قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أنجح مديري الكرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«سيد عبدالحفيظ، هو من أنجح مديرين الكرة في تاريخ الأهلي، فهو يبحث عن حقوق ناديه، ويتصدى لأي شخص يهاجم الأهلي، ويضغط بتصريحاته على المنافسين».

وأضاف:«سيد عبدالحفيظ، من الممكن أن يكون خرج عن النص في بعض الأوقات ولكنه في المجمل ناجح في عمله، وأتمنى من أي مدير كرة أن يتعلم من عبدالحفيظ».

يذكر أن الزمالك، توج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين. في الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.