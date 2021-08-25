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المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

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المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية
وصفته بالقرار الأحادي وغير المبرر تمامًا وبأن وراءه عبثية كامنة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

أعربت الخارجية المغربية عن أسفها من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بدءًا من الثلاثاء 24 أغسطس.

وقال بيان للخارجية المغربية: "أخذت المملكة المغربية علمًا بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بدءًا من اليوم".

وأضاف البيان: "ويأسف المغرب من هذا القرار غير المبرر تمامًا، والمتوقع في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة، ويأسف كذلك لتأثيره على الشعب الجزائري. المغرب يرفض رفضًا قاطعًا الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه".

وختم البيان بالقول: "وستظل المملكة المغربية من جهتها شريكًا صادقًا ومخلصًا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة".

من جهة أخرى، قال سعد الدين العثماني، رئيس المغربية، حسب "سكاي نيوز"، إنه يأسف لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده، مضيفًا بأن المملكة المغربية تتمنى تجاوز هذا الوضع قريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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