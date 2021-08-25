نجوم فيلم «200 جنيه» يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه فى دور العرض (صور)

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احتفل صناع فيلم «200 جنيه» بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات الكبرى بمدينة أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الجماهير والصحفيين والإعلاميين.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال العمل المشاركون، منهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ليلى علوي، خالد الصاوي، ملك قورة، مي سليم، دينا فؤاد، هاني رمزي، طارق عبدالعزيز، أحمد رزق، والمخرج محمد أمين.

كما حضر عدد من الفنانين لتهنئة ابطال الفيلم، ومنهم علا رشدي ومصطفي درويش وحسن أبوالروس وسليمان عيد وسوزان نجم الدين، وعدد آخر من الفنانين

وفيلم «200 جنيه» تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

خالد الصاوي

ملك قورة

مي سليم