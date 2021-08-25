تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

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قرر المنتج مجدي الهواري تأجيل انطلاق عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيي الفخراني، وذلك بعدما كان مقررا له الخميس، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «ماركيي»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولي الأسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

«ياما في الجراب ياحاوي» من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

ياما في الجراب يا حاوي، تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتأمر والصراع على السلطة.