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موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

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موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

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بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق كان تركيزه اليوم فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل». وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد، حققنا برونزية كأس العالم وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي.. وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد، الأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ونلعب بدون توقف منذ 10 أشهر«.

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات». وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».

المصرى اليوم

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