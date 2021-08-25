★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حافظ نادي الزمالك على مركزه في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم والذي صدر بنهاية شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، حيث احتل المركز 127 كما هو, بينما احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية، ولكن مع تراجعه مركز واحدا محتلاً المركز 29 عالميا حيث كان يحتل المركز 28 عالمياً في آخر تصنيف له.

وفي الترتيب الافريقي، ظل نادي الزمالك كما هو في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي ويصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي 98 مركز بدلا من 99 مركزا في اخر تصنيف، ثم جاء نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثالثا على المستوى الافريقي وتراجع إلى المركز 142 بدلا من المركز 139 على المستوى العالمي ثم الترجي التونسي المتراجع عالمياً في المركز 145 بدلا من المركز 142 والرابع إفريقيا.

عربيا، تقدم نادي الهلال السعودي إلى المركز 82 بدلا من المركز 85 عالميا وظل في المركزالثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي تقدم ايضا عالميا إلى المركز 113 بدلا من المركز 115 عالميا والثالث عربيا، ثم نادي الزمالك الذي احتل الترتيب 127 والرابع عربيا ومن بعده جاء نادي يليه نادي السد القطري في المركز 136 عالميا بدلا من 128 عالميا،والخامس عربيا، يليه نادي الترجي في المركز 145 عالمياً والسادس عربيا.

عالميا، حدث تغيير طفيف على المراكز العشرة الأولى، وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2044 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1963 نقطة ثم إنتر ميلان المتقدم مركز واحدا يليه فريق تشيلسي متقدما مركزا واحدا في المركز الرابع وجامعا 1940 نقطة ثم ريال مدريد بـ 1937 نقطة المتراجع مركزين، يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1906 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.