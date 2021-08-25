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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على مؤازره لاعبيه عقب خسارة لقب الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

وقال خلال كلمته للاعبين عقب لقاء الأهلي والجونة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3، «أرفع رأسك فوق أنت أهلاوي».

وطالب الخطيب لاعبيه بنسيان بطولة الدوري، والتركيز في البطولات المقبلة، ونصب تركيزهم نحو بطولات كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق كان تركيزه اليوم فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية». وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».