أخبار عاجلة

الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية -
"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة -
طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات -
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية -
"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان) -
اكتشافات "هيئة التراث" تُعيد صياغة قطاع السياحة وتنمو بالاقتصاد الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مشاهير يحتفلون بفوز .. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب

Print
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب مشاهير يحتفلون بفوز .. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تفاعل عدد من نجوم الفن مع فوز نادي بالدوري وعبروا عن سعادتهم بفوز فريقهم المفضل بنشر صورهم بالتي الشيرت الأبيض أو وضع كوميكس تعبر عن سعادتهم بالفوز وتهنئة متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ الفنان محمد هنيدي متابعيه وجمهور النادي الزمالك بالفوز وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«الحمد الله الضحكة رجعت تاني ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة مبروك أبطال الدوري«.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه:«فاكرين بسنت يوسف خبيرة التارو اول السنة قالت ايه ؟» مذكرا متابعيه بتوقعات خبيرة التارو التي استضافها في برنامجه في بدايات عام 2021 وتوقعت فوز الزمالك ببطولات كبرى.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وأعاد الفنان هاني شاكر طرح أغنيته التي تحمل اسم «زملكاوي» عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب :«#هاني_شاكر #زملكاوي..كلمات محمد الغنيمي ..الحان خالد جنيدي: توزيع حازم رأفت.. محمد عواد».

https://www.facebook.com/100044614801425/posts/376672343829923/

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وهنأ الفنان سيد رجب متابعيه وعلق :«مبروك للزمالك بطل الدوري المصري لموسم 2020/2021».

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

واحتفل الملحن عزيز الشافعي بفوز الزمالك بنشر صورة له بـ«تي شيرت» النادي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب :«#الزمالك جوه قلبي..#زملكاوي_انا..مبرووووك الدورى يا حبيب قلبي«.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بفوز نادي الزمالك ونشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت :«قلبي.. وش السعد.. عمري ما اتفرجت معاه على ماتش للزمالك واتغلبنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك