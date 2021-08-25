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تفاعل عدد من نجوم الفن مع فوز نادي الزمالك بالدوري وعبروا عن سعادتهم بفوز فريقهم المفضل بنشر صورهم بالتي الشيرت الأبيض أو وضع كوميكس تعبر عن سعادتهم بالفوز وتهنئة متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ الفنان محمد هنيدي متابعيه وجمهور النادي الزمالك بالفوز وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«الحمد الله الضحكة رجعت تاني ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة مبروك أبطال الدوري«.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه:«فاكرين بسنت يوسف خبيرة التارو اول السنة قالت ايه ؟» مذكرا متابعيه بتوقعات خبيرة التارو التي استضافها في برنامجه في بدايات عام 2021 وتوقعت فوز الزمالك ببطولات كبرى.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وأعاد الفنان هاني شاكر طرح أغنيته التي تحمل اسم «زملكاوي» عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب :«#هاني_شاكر #زملكاوي..كلمات محمد الغنيمي ..الحان خالد جنيدي: توزيع حازم رأفت.. فيديو محمد عواد».

https://www.facebook.com/100044614801425/posts/376672343829923/

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

وهنأ الفنان سيد رجب متابعيه وعلق :«مبروك للزمالك بطل الدوري المصري لموسم 2020/2021».

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

واحتفل الملحن عزيز الشافعي بفوز الزمالك بنشر صورة له بـ«تي شيرت» النادي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب :«#الزمالك جوه قلبي..#زملكاوي_انا..مبرووووك الدورى يا حبيب قلبي«.

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك

واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بفوز نادي الزمالك ونشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت :«قلبي.. وش السعد.. عمري ما اتفرجت معاه على ماتش للزمالك واتغلبنا».