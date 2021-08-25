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قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن الجيل الحالي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو من أقوي الأجيال في تاريخ القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، أن الجيل الحالي من أقوى الأجيال في تاريخ نادي الزمالك، وهذا يحسب لمجلس المستشار مرتضى منصور، الذي نجح في تكوين فريق قوي للقلعة البيضاء، قادرًا على الفوز بجميع البطولات«.

وأوضح أن هذا الجيل تهاون في حق نفسه كثيرًا، فهو كان يستحق الفوز بالعديد من البطولات، أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الماضية، ولكن المشاكل الإدارية في ذلك الوقت والحديث عن رحيل مجلس الإدارة أخذ من تركيز اللاعبين.