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مدرب : ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة

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مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة مدرب : ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة

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قال أحمد عبدالمقصود مدرب فريق ، إن النادي يمتلك أفضل اللاعبين في ، مشيرا إلى أن العدالة إذا توفرت ستمنحه كل البطولات، ولن يستطيع أي نادٍ في الوقوف أمامه.

وأضاف عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن تكافؤ الفرص والعدالة لا بد أن تتوفر، موضحًا أن أزمة ضغط المباريات، كان سببها الفريق المنافس الذي رفض خوض مبارياته بحجة المشاركة الإفريقية.

وتابع مدرب الزمالك، أن فريقه اجتهد وركز من أجل الفوز في جميع مبارياته، وهو ما تحقق بالفعل بالفوز في المباريات المتبقية له ليظل في الصدارة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الزمالك أدى دوره على أكمل وجه.

المصرى اليوم

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