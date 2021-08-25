حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة

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يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استحقوا التتويج ببطولة الدوري على حساب النادي الأهلي.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين. في الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز إن الفوز ببطولة الدوري يحسب لمجلس المستشار مرتضى منصور، لأنه هو الذي قام بتكوين هذا الفريق، ومن بعده اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، ثم مجلس حسين لببب، الذي تحمل أعباء مالية كبيرة.

وأضاف: «لاعبو الزمالك والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب رجالة، حيث تغلبوا هذا الموسم على جميع الظروف الصعبة التي مر بها النادي هذا الموسم، ونجحوا في الفوز بالبطولات».

وأضاف :«الزمالك تعرض لظروف صعبة هذا الموسم، ما حدث بتغيير مجلسين، يوقع أي نادي، ولكن جميع اللاعبين في مختلف الألعاب كانوا رجالة ونجحوا في حصد العديد من البطولات».