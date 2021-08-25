★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفريق مر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم، إلا أنه استطاع التغلب عليها والتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه.

وأضاف أسامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك تعرض لضغط شديد في المباريات، إلا أن اللاعبين تعهدوا بالغلق على أنفسهم لإسعاد الجماهير.

واستكمل تصريحاته، أن بطولة الدوري الممتاز، مجرد بداية لألقاب جديدة سيحصدها الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما تعهد اللاعبين على عدم التفريط في أي بطولة سيخوضها الفريق، مشيرًا إلى أنه مستمر ضمن صفوف الفريق ولن ينوي الرحيل.