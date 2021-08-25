موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها

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قالت إن ذلك يعتبر تراجعاً عن الاتفاقات الواردة بخطة الأعمال المشتركة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطوات إيران الخاصة بإنتاج اليورانيوم المعدني تتناقض مع الاتفاق حول برنامجها النووي، لكن موسكو تتفهم سبب تلك الخطوات، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت زاخاروفا في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "خطوات إيران تعتبر تراجعاً آخر عن الاتفاقات الواردة في خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني".

وتابعت: "نتفهم أن سبب هذه الخطوة يعود إلى حد كبير إلى عدم وجود نتائج عملية ملموسة لجهود العودة إلى الاتفاق النووي، بينما لا تزال قائمة العقوبات أحادية الجانب المعادية لإيران والدول الثالثة التي تتعاون معها، والمفروضة من قبل الولايات المتحدة".

وأضافت: "نحن قلقون من أن ذلك يبعدنا أكثر عن الهدف المرجو، ويزيد من تعقيد مهمة تهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاقات الشاملة".

وكانت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قد أعربت عن قلقها إزاء معطيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إنتاج إيران لليورانيوم المعدني المخصب حتى 20%، وزيادتها للقدرات لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.